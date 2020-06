Zahl der Leerstände im Handel gestiegen

Der Leerstand liegt in den City-Lagen mit 4,3 Prozent etwas höher als in den Shopping Centern mit 3,6 Prozent. In gut frequentierten, so genannten A-Lagen, gibt es mit 2,7 Prozent am wenigsten leer stehende Läden. Die Berater führen dies auch auf eine zunehmende Konzentration auf Top-Lagen zurück. Im Städtevergleich fällt auf, dass sich die vier untersuchten Wiener Einkaufsstraßen außerordentlich gut schlagen, die Meidlinger Hauptstraße weist derzeit die geringste Leerstandsquote auf.

Für heuer sagen die Standortberater einen weiteren Anstieg der Leerstände voraus. Vor allem die zu erwartetende Schließung von Bankfilialen könnte die Einkaufsstraßen weiter aushöhlen, so die Einschätzung von Standart+Markt-Gesellschafter Roman Schwarzenecker. Es werde auch immer schwieriger, Nachmieter für geschlossene Geschäfte zu finden. Der Trend gehe daher zu einer Multifunktionalität der Verkaufsflächen, insbesondere in City-Lagen und Shopping-Centern. Dort würden vermehrt Gastro-Betriebe oder Dienstleister (Friseure, Sonnenstudios etc.) die Einzelhändler ersetzen. Der Anteil der Gastro- und Dienstleistungsbetriebe in Geschäftslagen steigt seit Jahren kontinuierlich.