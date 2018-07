Zahl der Arbeitslosen sinkt um neun Prozent

AMS-Vorstand Johannes Kopf spricht von einer „durchaus akrobatisch beeindruckenden Einlage“ und meint damit die Arbeitslosenzahlen im Juni. Klingt erklärungsbedürftig, ist es auch.

Ende der Vorwoche hatte IHS-Chef Martin Kocher erklärt, dass konjunkturell gerade „die letzten Töne eines Rock ’n’ Roll gespielt“ werden – sprich die Stimmung sei gut, die Wirtschaftsentwicklung auch. Das schlägt sich in den Arbeitslosenzahlen nieder, die für den Juni ein Minus von 9,1 Prozent ausweisen. In gleich fünf Bundesländern ging die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um zumindest zehn Prozent zurück, in Tirol sogar um 18 Prozent.

Allerdings haben die Wirtschaftsforscher für das zweite Halbjahr leisere Töne, also kleinere Wachstumszahlen, prognostiziert. Der Chef vom Arbeitsmarktservice ( AMS) bleibt dennoch optimistisch. Laut Kopf sind trotzdem „weiterhin steigende Chancen für Arbeitssuchende vorhanden“. Zuletzt hatten vor allem die stark konjunkturabhängigen Branchen vom Wachstumsmotor profitiert, allen voran der Bau (15,8 Prozent weniger arbeitslos gemeldet), die Warenproduktion (minus 13,6 Prozent) oder der Tourismus (minus 12 Prozent). Parallel dazu stieg die Zahl der offenen Stellen um 29,6 Prozent auf 79.114 und jene der unselbstständig Beschäftigten laut vorläufigen Prognosen um 90.000 Personen (2,4 Prozent) auf 3,774 Millionen.