Yesss!-Kunden wandern im Sommer ins A1-Netz

Ametsreiter und Yesss!-Chef Peter Nebenführ erwarten sich davon einen „Qualitätsschub“ für die 745.000 Yesss!-Nutzer. Auf lange Sicht sollen sie dann auch vom LTE-Netz profitieren, das A1 derzeit ausbaut und laut Ametsreiter bei 88 Prozent Abdeckung in Wien und 30 Prozent Abdeckung österreichweit hält (und im KURIER-Test durchaus überzeugen konnte). Außerdem bringe die Yesss!-Übernahme zusätzliche Funkstationen und Frequenzen, die der Netzqualität ebenfalls zuträglich wären.

Im Hintergrund läuft bereits die Übersiedelung der 18 Yesss!-Mitarbeiter in die A1-Zentrale in der Lassallestraße in Wien. Auch die „Customer Service Unit“ mit 15 Mitarbeitern in Horn bleibt bestehen. „Das gesamte Team bleibt, wir wollen alle übernehmen“, verspricht Ametsreiter. Bei Drei-Orange wird es hingegen Kündigungen geben, in welchem Ausmaß, ist nicht bekannt.

Mit der Übernahme kommt A1 jetzt in Besitz eines zweiten Diskont-Mobilfunkers neben Bob (915.000 Kunden). Bob und Yesss! sollen sich dabei aber nicht in die Quere kommen, beide bleiben als Teil einer „Multi-Marken-Strategie“ erhalten.