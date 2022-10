XXXLutz mit Übernahmeangebot für Onlineversandhändler home24

XXXLutz will den deutschen Online-Versandhändler home24 übernehmen. Die Welser Möbelkette wird für den "Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der home24 SE ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (...) an alle Aktionäre von home24" abgeben, so die XXXLutz-Tochter RAS, die das Geschäft abwickelt, in einer Mitteilung. Zu home24 gehört seit Ende 2021 auch die Ladenkette Butlers. Die Marken home24 und Butlers sollen beibehalten werden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters nimmt XXXLutz dafür 251 Millionen Euro in die Hand.

"XXXLutz hat bereits unwiderrufliche Zusagen von Aktionären zur Andienung ihrer Aktien erhalten, die rund 50 % des derzeitig ausgegebenen Grundkapitals von home24 repräsentieren", heißt es außerdem. Das Unternehmen bleibe eigenständig und werde weiter vom aktuellen Managementteam geführt. "Vorstand und Aufsichtsrat von home24 befürworten das Angebot", so XXXLutz. Das Angebot liegt bei 7,50 Euro je Aktie. Am Mittwoch ging die Aktie mit 3,32 Euro aus dem Handel.

Darüber hinaus wird eine Kapitalerhöhung von knapp zehn Prozent des aktuell ausgegebenen Grundkapitals gezeichnet. Damit hat sich XXXLutz in Summe rund 60 Prozent der Anteile am zukünftigen Grundkapital von home24 gesichert.

