Grill-Angebote im Test: Warum der WWF jetzt Alarm schlägt

Die Grillsaison wird im Handel weiterhin mit Billigfleisch beworben. So lautet das Resümee der Umweltschutzorganisation WWF nach ihrem aktuellen "Grillfleisch-Check", für den die Flugblätter der großen Supermarktketten ausgewertet wurden. Von insgesamt 325 beworbenen Grillfleischprodukten kam demnach rund ein Drittel aus dem Ausland oder trug keine österreichische Herkunftskennzeichnung, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Zugleich stammen 95 Prozent der Angebote aus konventioneller Produktion, nur fünf Prozent sind Bio-Produkte. "Regionale Bio-Produkte und pflanzliche Alternativen spielen dagegen kaum eine Rolle. Das sendet die falschen Signale in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise", kritisierte Dominik Heizmann vom WWF.

Als ein "Musterbeispiel" wurde ein importiertes grillfertiges Huhn genannt, das um 2,99 Euro pro Kilogramm zu haben war. "Die österreichische Landwirtschaft, das Tierwohl und die Umweltfolgen bleiben dabei unweigerlich auf der Strecke."