Perfekte Pommes? Drei Airfryer überzeugen im aktuellen Test

Perfekte Pommes, knusprige Chicken Nuggets: Drei Airfryer haben diese Aufgaben im Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am besten erledigt und den Sieg errungen. Zwei der teureren Modelle, aber auch eines um 39,95 Euro boten den anderen fünf Heißluftfritteusen die Stirn. Die Geräte kosten von 29,99 bis 59,99 Euro, die Leistung lag zwischen 1.000 und 2.000 Watt, berichtete die Interessenvertretung in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Die AK bewertete Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung. Alle bis auf eine Heißluftfritteuse waren für den Geschirrspüler geeignet. Deutliche Unterschiede zeigten sich bei der Zubereitung von Pommes frites. Vier Geräte produzierten außen knusprige und innen weiche Pommes. In einem Airfryer waren nicht alle Kartoffelstifte gleichmäßig gegart, einige waren an den Enden knusprig, der Mittelteil blieb aber weich. Bei drei weiteren Geräten wurden die Pommes hart und trocken.