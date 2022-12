Wüstenrot gründet eigene, digitale Privatkundenbank

Wüstenrot hat die Bankkonzession erhalten und gründet nun eine eigene digitale Bank für Privatkunden. Bisher hat Wüstenrot Versicherungen und Bausparprodukte angeboten, nun kommen unter anderem Girokonto und weitere Sparprodukte und Kredite dazu. Ab Juni steht die Bank für alle Privaten offen. "Mit dem Erhalt der Bankkonzession werden wir zum ersten echten Allfinanzdienstleister in Österreich", so Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn.

Die Gründung der Bank sei die "perfekte Abrundung unseres Geschäftsmodells". Wüstenrot könne nun den Kundinnen und Kunden ein vollständiges Finanz-Service ein Leben lang aus einer Hand anbieten - Girokonto, Sparen, Finanzieren, Versichern und Vorsorgen. "Bei uns gibt es alles aus einer Hand, bei uns haben sie eine App und einen Berater- entweder oder, oder beides zusammen, je nach Wunsch", sagte Riess-Hahn zur APA.

Persönlich und online

Neben den Online-Services ist auch der persönliche Kontakt möglich. "Bei uns kann der Kunde jederzeit mit einer Beraterin oder einem Berater Kontakt aufnehmen, telefonisch, per Video oder persönlich." Das erfolge über den bewährten Vertrieb. Es gebe keine komplexen Produkte, aber bei einem Hypothekarkredit werde wohl immer eine Beratung gebraucht, "weil das für viele Menschen die größte Investition in ihrem Leben ist, die größte finanzielle Entscheidung, die sie treffen."

Angeboten werden von der neuen Bank Girokonten, Kredit- und Bankomatkarten, Sparprodukte - täglich fällig und Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten - sowie Hypothekarkredite. Konsumfinanzierungen werden mit einem Partner abgewickelt. In einem weiteren Schritt können künftig auch Wertpapierdepots möglich sein.

Ab Juni für alle

Die Bank wird nach der nun erfolgten Konzessionserteilung gegründet. Nach der Anbindung an den internationalen Zahlungsverkehr startet die so genannte "Familiy&Friends-Phase". Danach steht die Bank zunächst für die bestehenden Kundinnen und Kunden der Wüstenrot-Gruppe offen, ab Anfang Juni für alle Privatkunden. Zielgruppe ist für Riess-Hahn der Mittelstand. "Das sind Kunden, die kleinere oder mittlere Einkommen haben, die auf der sicheren Seite sein wollen, die einfache Abwicklungen und Services brauchen und auch einfache Produkte. Diese Kunden sind bei uns bestens aufgehoben." Neue Kundinnen und Kunden erwartet man vor allem im jüngeren Segment.

Neu entwickelt wurde eine App, mit der Giro- und Sparkonten, Bank- und Kreditkarte, Bausparverträge, Kredite und Versicherungen auf einen Blick verfügbar sind. Zudem kann man via App unter anderem ein Girokonto eröffnen, Festgelder oder in weiterer Folge eine Autoversicherung abschließen. Bestehende Bankkooperationen der Bausparkasse und der Versicherung bleiben bestehen. Von mehr als einer Million Wüstenrot-Kunden in Österreich sind knapp eine halbe Million exklusive Kunden aus dem eigenen Stammvertrieb, die man auch als Bankkunden gewinnen will.

Niedrige Kosten

Die Wüstenrot-Bank wird ebenso wie die Versicherung eine Tochter der Bausparkasse. Den Break-Even-Punkt erwartet Riess-Hahn "spätestens im vierten Geschäftsjahr". Die Kosten des Betriebs der Bank selber würden relativ niedrig sein, wegen der geringen Mitarbeiterzahl, weil es sich um eine Online-Bank handle und man die vorhandenen Apparate nutzen und entsprechende Gruppensynergien heben könne. "Es wird auf jeden Fall ein Ertragsbringer sein, der das Gruppenergebnis für die Zukunft auch weiter deutlich verbessern wird."

Der Vorstand der Bank besteht aus Peter Steinbauer, Vorstand für Marktfolge und Wolfgang Hanzl, Vorstand Markt.