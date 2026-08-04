Geld reicht nicht: Woran viele Start-up-Deals wirklich scheitern

Aus guten Ideen sollen erfolgreiche Unternehmen werden: Deswegen unterstützt WU Ignite Ventures Start-ups in der Pre-Seed-Phase mit jeweils bis zu 50.000 Euro. Unter dem Titel „Startklar“ will der KURIER mithelfen und die heimische Start-up-Szene stärker ins Rampenlicht rücken. Drei Teams sind bereits durchgestartet: constrct, minimist und WeGate, ehemals AINOVO. Beim Medtech-Start-up WeGate hat sich nicht nur der Name geändert: Neu sind auch der Standort in Wiener Neustadt und der Investor Austrian Center for Medical Innovation and Technology (ACMIT), ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Medizintechnik. Wie die Zusammenarbeit funktioniert und worauf es bei der Investorensuche ankommt, erklären ACMIT-Managing-Director Bernhard Nußbaumer und WeGate-Gründerin und -CEO Johanna Marie Reinedahl im Interview.

Kooperation & Update WU Ignite Ventures & KURIER starten eine Kooperation: Das Ziel ist es, die Ideen junger Gründer zu präsentieren und die Arbeit der heimischen Start-ups in den Medien sichtbarer zu machen.

Man will Start-ups schon im frühen Gründungsstadium begleiten, ihnen eine Bühne bieten und Möglichkeiten zur Vernetzung geben.

Der KURIER setzt dazu wöchentlich Schwerpunkte in der Berichterstattung. WeGate (ehemals AINOVO) ist eines von drei Start-ups, die der KURIER begleitet. Sie entwickeln ein Exoskelett für die Gang-Therapie nach neurologischen Verletzungen. Mit ihren neuen MedTech Investoren ACMIT haben sie auch einen neuen Standort in Wiener Neustadt. Aktuell melden sie ein zweites Patent an – Infos folgen.

KURIER: Seit Anfang Juli ist ACMIT offiziell Investor von WeGate, und das Medtech-Start-up ist in das ACMIT-Gebäude in Wiener Neustadt gezogen. Wie kam es dazu? Johanna Marie Reinedahl: Ich war auf der Suche nach neuen Partnern und habe mich auch über die österreichischen Grenzen hinaus auf Events umgesehen, unter anderem beim Start-Summit in der Schweiz. Dort konnte man Gespräche mit Investoren und Branchenexperten buchen. Meine erste Session war mit einem Patentanwalt, der meinte: „Ich hätte die perfekten Kollegen für euch.“ Er hatte offenbar recht. Woran erkennt man einen guten Partner? Bernhard Nußbaumer: Grundlegend sind wir auf der Suche nach Start-ups, die zu unserer Investment- und Zusammenarbeitsthese passen. Uns ist wichtig, mehr tun zu können, als finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir wollen uns etwa mit den Zielmärkten und den technischen Aspekten auskennen, damit wir die Hürden gemeinsam gut meistern können. Reinedahl: Wenn man neue Partner ins Boot holt, denkt man oft nur an finanzielle Unterstützung. Aber man holt sich jemanden Neues ins Team. Deswegen sollte man einen Partner suchen, der nicht nur einen Scheck ausstellen kann, sondern auch operativ unterstützt und das nötige Netzwerk und vor allem Erfahrung mitbringt. Es geht darum, nicht nur ein Ja zu bekommen, sondern das richtige Ja.

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