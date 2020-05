Wohin es Österreicher in den Urlaub zieht

Blauer Himmel, weißer Strand und imposante Bergkulissen: Auf der Ferienmesse in Wien präsentieren 750 Aussteller aus 70 Ländern eine heile Urlaubswelt. Nicht ganz so idyllisch ist die Stimmung vor den Messehallen.

Die Besucher bahnen sich ihren Weg durch Gewerkschaftsmitglieder, die mit Plakaten gegen unfaire Löhne in der Reisebürobranche protestieren. Die Kollektivvertragsverhandlungen wurden Ende Dezember in der zweiten Runde ergebnislos abgebrochen. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Erhöhung der Ist-Gehälter für Reisebüroangestellte. Diese werden auch heuer alle Hände voll zu tun haben. Denn glaubt man einer Karmasin-Umfrage, wollen heuer drei Viertel der Österreicher verreisen. Vier von zehn wollen demnach in Österreich urlauben, jeden fünften zieht es nach Italien, auf Rang drei folgt Spanien.