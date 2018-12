Wohin die Österreicher am liebsten verreisen

Mit dem Wohlstand steigt die Urlaubslaune – in allen Teilen der Welt. Das Reiseaufkommen ist heute 72-mal höher als noch 1950. Aktuell werden jährlich 1,3 Milliarden internationale Ankünfte gezählt, bis zum Jahr 2030 sollen es 1,8 Milliarden sein. Städte wie Barcelona oder Venedig fühlen sich längst von den vielen Gästen überrannt. Am Pranger stehen allen voran die Tagestouristen, die die Kreuzfahrtschiffe ankarren. Sie haben an Bord „alles inklusive“, geben vor Ort so gut wie nichts aus, so ein häufig gehörter Vorwurf.

Laut Josef Peterleithner muss man die Kirche aber im Dorf lassen. So würden in Barcelona zwar täglich 15.000 Kreuzfahrtpassagiere an Land gehen, das sei aber eine relativ moderate Zahl, wenn man an die 180.000 Flugpassagiere am Tag denkt, argumentiert Peterleithner: „Allein in Las Vegas werden jedes Jahr mehr Nächtigungen gezählt als auf allen Kreuzfahrtschiffen der Welt zusammen.“ Von letzteren gäbe es weltweit nur 358. Diese sind bei immer mehr Familien beliebt. Auch als Alternative zum Kluburlaub in der Türkei.