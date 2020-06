Wohin das Geld für den Urlaub fließt

Am liebsten fahren die Österreicher mit dem eigenen Auto auf Urlaub. Etwa nach Italien. Fürs "dolce vita" gaben sie 2011 allerdings weniger aus als noch vor zehn Jahren. "Das liegt an der zunehmenden Konkurrenz anderer Länder." Vor allem den Aufschwung der mit dem Auto gut erreichbaren kroatischen Küstengebiete dürften die Italiener zu spüren bekommen. Auch die Österreicher haben ihre Urlaubsbudgets für Kroatien seit 2002 ordentlich aufgefettet. Allein im Vorjahr haben sie rund 620 Millionen Euro in Kroatien ausgegeben.

Offensichtlich nehmen die Österreicher nicht so gerne lange Anreisen auf sich. Denn unterm Strich fließen rund 60 Prozent des Urlaubsgeldes in die Nachbarstaaten inklusive Kroatien. Weitere 21 Prozent werden in weiteren Mittelmeerstaaten inklusive Frankreich ausgegeben, verhältnismäßig geringe 19 Prozent verteilen sich auf andere, weiter entfernte Urlaubsdestinationen.

Relativ viel Geld fließt in die Urlaubsländer Griechenland, Spanien und die Türkei. Für Reisen in die Türkei haben die Österreicher 2011 um 70 Prozent mehr ausgegeben als noch Ende der 1990er-Jahre. Der Einbruch – unter anderem infolge von Unruhen wegen des Karikaturenstreits vor einigen Jahren – ist damit wieder so gut wie wettgemacht.

Einen Trend, dass die Gäste vor der zunehmenden Hitze des Südens in die nördliche Hemisphäre fliehen, sieht man bei der Statistik Austria übrigens nicht: "Die Reiseausgaben in die Länder des kühlen Nordens sind seit Jahren konstant."