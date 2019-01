Wo kommt eigentlich unser Essen her?

Geht es nach dem Willen von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, kommt demnächst eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel, genau genommen für die Hauptzutaten in solchen Produkten. „86 Prozent der Österreicher wollen wissen, woher ihr Essen kommt“, unterstützt Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbundes, den Vorschlag – wie auch Landwirtschaftkammer-Präsident Josef Moosbrugger. Schließlich soll das Österreich-Mascherl den Bauern mehr Geld in die Kassen spülen, so das Kalkül. Die Ministerin verweist auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin auf die Vorzeigeländer Italien und Frankreich, die nationale Herkunftskennzeichnungen bereits umgesetzt haben. „Absatz und Umsatz werden steigen“, ist sie überzeugt.

Dass ihre Rechnung aufgeht, wird in der Lebensmittelindustrie bezweifelt. Österreich habe nicht genug Rohstoffe, um auf inländische Ware umzustellen. Dazu kommt, dass Lebensmittelhändler verstärkt auf Eigenmarken setzen, die im Branchendurchschnitt bereits 30 Prozent des Sortiments ausmachen. „Gibt es zu wenig Nachschub am Heimmarkt, werden Händler darauf pochen, dass zuerst der Nachschub für ihre Eigenmarken gesichert wird“, sagt Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Lebensmittelfachverbandes. Dass Bauern so höhere Preisen bekommen, bezweifelt sie, denn der Preisdruck bei Eigenmarken sei hoch. „Der Schuss geht nach hinten los.“ Auch für verarbeitende Betriebe, fürchtet sie: „Wer keine Eigenmarken mit österreichischen Rohstoffen liefert, wird mit dem Markenartikel ausgelistet werden.“