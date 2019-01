Wo Kaffeebohnen die Lebensader sind

Die größte Sorge der Bauern aber ist der Klimawandel. Zu viel Regen auf einmal, zu lange Trockenperioden. „Das ist Gift für die Kaffeepflanzen“, sagt Mable. Mable hat mit ihrer kleinen Plantage allerdings Glück. Gleich oberhalb des Grundstücks fließt ein Bach vorbei. Von dort hat sie bereits eine Bewässerungsrinne zu ihren Pflanzen gezogen und einen Schlauch verlegt. Das sollte ihre Ernte sichern.

Bis zum Rechtsstaat ist es noch ein weiter Weg

Im Gefängnis landet ein Ugander schnell. Es reicht schon eine Anzeige. „Wenn der Anzeiger noch zwei Zeugen für die angebliche Untat hat, wird der Beschuldigte sofort in U-Haft genommen“, sagt Katja Kaltenegger, Juristin und Mitarbeiterin der Austrian Development Agency ( ADA) in Kampala.

Eine U-Haft in Uganda kann Jahre dauern. Denn die Justiz ist völlig überlastet, kommt mit den Verfahren nicht nach. Stellt sich dann nach Jahren heraus, dass der Beschuldigte gar nichts verbrochen habe, kann sein Haus und seine Frau schon weg sein. „Anzeigen sind in Uganda ein Mittel, um Widersacher los zu werden“, erzählt Kaltenegger. Die rasche Verhängung der Untersuchungshaft habe damit zu tun, dass es kein funktionierendes Meldewesen gebe. Beschuldigte könnten also rasch untertauchen.

Kerschbaumer, die seit zehn Jahren in Uganda lebt, unterstützt den Staat beim Aufbau von besseren juristischen Strukturen und berät auch bei der strukturellen Verbesserung des Polizeiapparats. Am Thema Korruption kommt sie dabei nicht vorbei. Korruption ist ein großes Problem in Uganda, sowohl im kleinen, bei der Polizei, der Verwaltung und bei Gericht, als auch im großen Stil, resümiert die ADA in ihrer „Länderinformation Uganda“. Zwar seien Rechnungshof und interne Revision gut ausgestattet, die Verfolgung und Sanktionierung von Vergehen erfolge aber nicht konsequent.

„Nicht zum Verkauf“

Vor diesem Hintergrund verwundern die Schilder auf Häusern und Grundstücken in Kampala mit der Aufschrift „not for sale“ auch nicht. Die Eigentümer schützen ihre Besitztümer damit, wenn sie nicht vor Ort sind.

So kommt es immer wieder vor, dass jemand ein leer stehendes Haus oder ein unbewohntes Grundstück verkauft, auch wenn es ihm nicht gehört. „Es gibt zwar ein Grundbuch, die Einträge können aber auch gekauft sein“, meint Kerschbaumer. Immer wieder hört sie von Fällen, in denen Menschen ein Haus mehrmals kaufen müssten, da unterschiedliche Eigentümer behaupten, es gehöre ihnen. Dennoch ist Kerschbaumer nicht pessimistisch. „Die Situation hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verbessert“, sagt sie.

