Wo die neue Super-Ministerin entscheiden muss

Nirgendwo sonst wurde unter der türkis-blauen Regierung so eifrig umgefärbt wie im Umfeld des Verkehrsministeriums. Der heutige FPÖ-Chef Norbert Hofer rührte als Minister in den Vorstandsetagen und Aufsichtsräten gewaltig um. Jetzt stellt sich die Frage nach der Halbwertszeit all der Blauen, die in den ÖBB, beim Autobahnbetreiber Asfinag und in der Flugsicherung Austro Control an den Schalthebeln der Macht sitzen.Wie wird Leonore Gewessler, die grüne Chefin im Super-Ministerium für Klimaschutz, Verkehr und Infrastruktur, damit umgehen?