Wo das meiste Gold gehortet wird

Die Sorgen vor einer Rückkehr in die Rezession lassen den Goldpreis schier unaufhörlich steigen. Am Dienstag überschritt der Preis für eine Feinunze erstmals in der Geschichte die Marke von 1900 Dollar. Im Tagesverlauf fiel der Preis allerdings wieder leicht. Trotz des beispiellosen Höhenflugs sehen Goldexperten nach wie vor kein Ende der Rekordjagd, Morgan Stanley hob zuletzt die Prognose für das Jahresende auf 2500 Dollar an, die meisten anderen Analysten gehen zumindest vom Knacken der 2000er-Marke aus.



Am häufigsten angesteuert wird der "sicherere Hafen" Gold vor allem von Notenbanken. Laut World Gold Council (WGC) stockten die globalen Zentralbanken im Zuge der Schuldenkrise ihre Vorräte im zweiten Quartal um 69,4 Tonnen auf, allen voran die Länder Südkorea, Mexiko und Russland.