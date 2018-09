Wo 2023 die Fachkräfte fehlen werden

Auch wenn im Handwerk derzeit viele Lehrstellen mangels Bewerber unbesetzt bleiben, so dürfte sich in den nächsten fünf Jahren die Personallücke nicht weiter verschärfen. Der Sektor weist ebenso ein unterdurchschnittliches Beschäftigungswachstum auf wie die Büroberufe. Bei den Bürokräften gilt: Je breiter und vielfältiger das Einsatzgebiet, desto gefragter am Arbeitsmarkt.

Nach Bundesländern betrachtet spielt die demografische Entwicklung bzw. der Arbeitskräftezuzug eine wichtige Rolle. Schon jetzt zeigen sich große regionale Unterschiede beim Fachkräftemangel. „Der Tourismus ist vor allem in jenen Regionen stark, wo es wenige Arbeitskräfte gibt“, erläutert Mahringer. In Wien, Niederösterreich und Burgenland konnten Arbeitskräfte aus Osteuropa die Personallücken stopfen. Der Zuzug aus Osteuropa lässt jedoch nach, weshalb auch hier die Zahl der offenen Stellen steigt.