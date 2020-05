Leitl: "Raufkraxeln statt absandeln"

Leitl begrüßt diesbezüglich das neue Crowdfunding-Gesetz, fordert aber weitere Schritte für alternative Finanzierungen. So schlägt er vor, dass jeder, der sich bis zu 50.000 Euro an einem Start-up beteiligt, diesen Betrag über fünf Jahre abschreiben kann. Zusätzlich sollte der Staat mehr Garantien und Haftungen statt Förderungen vergeben. "Ein Euro bewirkt hier 50 Euro Mehreinnahmen für den Staat", rechnet Leitl vor. Weiters regt er eine Investitionszuwachsprämie und die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter an. Der Gegenwert dieser Maßnahmen sei höher als die Kosten.