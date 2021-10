Wizz Air will mit billigen Tickets Marktanteile in Wien erobern

Der börsenotierte ungarische Billigflieger Wizz Air stockt in Wien die Kapazitäten und die Routen auf. Ab Dezember nimmt Wizz Air die Mittelstrecken-Ziele Marrakesch und Amman neu ins Flugprogramm auf. Ab Juli 2022 startet Wizz Air nach Scharm-El-Scheich (Ägypten). Außerdem werden etliche Frequenzen ab Wien erhöht.

Die fünf in Wien stationierten Flugzeuge werden durch neue Airbus A321 neo ersetzt, im Juli 2022 kommt eine sechste Maschine dazu. Dieses neue Flugzeug-Modell emittiere um 50 Prozent weniger Emissionen und verbrauche um 20 Prozent weniger Treibstoff, erklärte der neue Wizz-Air-Präsident Robert Carey am Donnerstag in Wien. Die Kostenersparnis liege verglichen mit den Vorgänger-Modellen bei 25 Prozent.

Carey, der aus dem Vorstand des Konkurrenten EasyJet zu Wizz Air wechselte, erwartet für 2022 wieder so viele Passagiere wie vor der Corona-Krise. 2019 zählte Wizz Air, die sich als die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft Europas bezeichnet, in Wien 2,4 Millionen Passagiere. Mit dem sechsten Flugzeug werden 40 weitere Mitarbeiter angeheuert, großteils Piloten und Flugbegleiter. Derzeit beschäftigt Wizz Air in Österreich 190 Bord-Mitarbeiter. Auch AUA-Beschäftigte hätten zu Wizz Air gewechselt, sagte Carey. Ab Dezember müssen alle Mitarbeiter gegen Corona geimpft sein.

Carey wehrte sich gegen Vorwürfe, dass Wizz Air besonders niedrige Löhne bezahle. Man biete wettbewerbsfähige Gehälter, betonte er.

Ziel sei es, auch in Österreich bei den Marktanteilen unter die Top-Zwei zu kommen. Derzeit rangiert Wizz Air in Wien nach der AUA (47 Prozent Marktanteil) und Ryanair (17 Prozent) mit neun Prozent auf Platz drei.