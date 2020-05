Wirtschaftswachstum im "Schongang"

Die heimische Wirtschaft kommt nur langsam in Schwung. Ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) in seiner jüngsten Langfrist-Prognose (2012 bis 2016) erst wieder 2014. Heuer und im nächsten Jahr fällt das Wachstum mit 0,4 bzw. 1,6 Prozent noch recht bescheiden aus. Ab 2014 könnte es dann wieder Wachstumsraten von zwei Prozent geben. Insgesamt allerdings verläuft die Wachstumskurve mit durchschnittlich 1,6 Prozent jährlich aber deutlich verhaltener als in der Zeit vor der Krise. Von 2001 bis 2006 hatte die heimische Wirtschaft pro Jahr noch um 2,2 Prozent zugelegt.

Getragen wird das Wachstum, so WIFO-Experte Stefan Ederer, vom Export. In den nächsten fünf Jahren sollen die Ausfuhren im Durchschnitt jährlich um 5,5 Prozent steigen. Die Hoffnung auf den steigenden Außenhandel sollte auch die Ausrüstungsinvestitionen der Industrie und auch die Bauinvestitionen steigen lassen.