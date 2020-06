Leitl: "Lage so schlecht wie seit 2009 nicht mehr"

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl war einigermaßen schockiert: Das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage bei 3650 heimischen Unternehmern fiel so schlecht aus, dass es nur noch mit dem Wort "erschreckend" kommentieren konnte. "Solche Töne haben wir in diesem Haus selten vernommen, fügte er hinzu. Sowohl die Erwartungen zur Umsatzentwicklung, den Aufträgen als auch zu den Investitionen fielen negativ aus. Die Werte seien die niedrigsten seit 2009, als ein wirtschaftlicher Absturz folgte.

So schlimm werde es 2015 nicht, hofft Leitl. Immerhin gebe es bei Exporten zumindest einen Silberstreif am Horizont. "Die Unternehmer kämpfen um Wachstum, betonte der WKO-Präsident. Allerdings fehle es an Impulsen. Vor allem die Kleinstbetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern und die ganz Großen sehen die Zukunft trüb. Sie würden weden investieren noch neue Mitarbeiter einstellen. Am zuversichtlichsten seien die mittelgroßen Betriebe. "Der Mittelstand rettet uns, verweist Leitl auf eines der wenigen positiven Ergebnisse der Umfrage.