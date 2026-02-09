WKO-Chefin „spart“ sich den Opernball

26.000 Euro kostet eine Rangloge beim Opernball im heurigen Jahr, 500 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das exklusive Society-Event ist teuer – und dennoch für viele Wirtschaftstreibende ein Fixtermin im Kalender. Sogar einer, zu dem man gerne einlädt.

Die Österreichische Nationalbank hat eine eigene Loge, ebenso die Bank Austria, Agrana, Raiffeisen, Swarovski, Casinos Austria und L’Oreal. Dream Advanced Technologies, die IT-Security-Firma von Sebastian Kurz, hat sich zwei Logen gesichert. Der Opernball war und ist eine gute Gelegenheit, Wirtschaftsbeziehungen hochleben zu lassen.

Von dieser Taktik nimmt die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) heuer allerdings Abstand. Auf Anfrage des KURIER, wie es um die traditionelle Loge der WKO bestellt ist, kommt eine Absage. Die WKO hat keine Loge, die neue Präsidentin Martha Schultz wird den Opernball auch nicht besuchen, so die knappe Auskunft. Mehr noch: Es wird überhaupt keinen offiziellen Besuch eines ranghohen WKO-Mitglieds beim Opernball geben. „Wir sparen ein“, erklärt die WKO. Mit dem Nachsatz: „Was nicht bedeutet, dass wir in Zukunft nie wieder auf den Opernball gehen werden. Aber heuer ist das für uns kein Thema.“ Schultz bleibt ihrer Linie treu, die WKO sanieren zu wollen.