Wie sich die prominenten Debütanten auf ihren Auftritt auf dem Opernball vorbereiten

Anspannung, Nervosität, aber auch ganz viel Vorfreude lag in der Luft, wenn man am Sonntagvormittag den Gustav Mahler Saal in der Wiener Staatsoper betrat. Denn dort fand die letzte Probe des Jungdamen- und -herrenkomitees für den Wiener Opernball am Donnerstag statt. "Die Choreografie ist sehr verspielt, manche sagen auch etwas romantisch und sehr strukturiert, weil wir viele schöne Ornamente haben, die man von der Deckenkamera oben sehr gut sieht und da von einer zur anderen Form wechseln", so Tanzschulbesitzerin Maria Santner, die gemeinsam mit ihrem Bruder Christoph dafür verantwortlich ist, dass alles glatt läuft.

Unter den Debütanten ist auch Paris Worseg, der Sohn von Schönheitschirurg Artur Worseg, der meinte, er sei "aufgeregt und auch sehr nervös, aber mit der Steffi (Anm.: seine Tanzpartnerin) macht das vieles leichter." Die beiden sind überigens nur ein Tanzpaar, ihre jeweiligen Partner werden sie am Opernball aber vom Publikum aus unterstützen.

Auch die Enkel des ehemaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil, Adam und Arthur, sind schon voller Vorfreude. "Wir haben nicht ganz gewusst, was auf uns zukommt, aber ich würde sagen, die Intensität macht schon Sinn, damit man dann auch vor der Kamera gut dasteht und ich würde sagen, es macht am meisten Spaß, in der Gruppe zu tanzen, man kann sich gut an den anderen orientieren", so Adam Klestil.