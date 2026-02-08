Alfons Haider verrät seine liebsten Opernballgäste der letzten Jahrzehnte

24 Jahre lang hat Alfons Haider den Opernball für den ORF moderiert. In einem Video auf Instagram blickt er jetzt darauf zurück und hat verraten, wer seine Lieblingsgäste waren.

Ganz oben auf der Liste steht da die italienische Filmdiva Sophia Loren. "Sie war mein allererster Gast, hat meine Hand gehalten und gesagt: "Alfonso, don't be ,nervoso'".

Die Nervosität brach dann aber aus, als Baumeister Richard Lugner 1996 Grace Jones in die Staatsoper brachte. "Sie war in einem sehr freundlichen und offenen Zustand und hat gesagt: ,I want to make love to my boyfriend', was ich dann übersetzt habe mit ,Grace Jones möchte mit ihrem Verlobten Händchen halten.' Dann haben mich die Zeitungen gekillt, weil ich nicht Englisch kann. Aber stellen Sie sich vor, ich hätte das übersetzt", rollt Haider das Dilemma von damals noch einmal auf.