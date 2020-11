Wirtschaftskammer fordert Verlängerung der Steuerstundungen

Bis 15. Jänner laufen nach aktuellem Stand die coronabedingten Steuer- und Abgabenstundungen durch die öffentliche Hand und Sozialversicherungen für Unternehmer in Österreich. Nicht lang genug, sagt die Wirtschaftskammer Österreich. Diese Stundungen müssten nämlich "in einem ersten Schritt zumindest um ein halbes oder dreiviertel Jahr - also von Jänner in den Sommer - verlängert werden", heißt es von der Kammer. Dies sei notwendig, um die Liquidität der Unternehmen nicht zu gefährden.