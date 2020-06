Wirtschaftsbund hält Absolute in Wien

In Wien kam der ÖVP-Wirtschaftsbund auf mit 50,6 Prozent (2010: 50,3 Prozent) der Stimmen. Deutliche Verluste musste der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband ((SWV) hinnehmen (20,47 Prozent; 2010: 29,7 Prozent). Die erstmals angetretene Neos-Liste Unos kam auf 6,12 Prozent. Zulegen konnte auch die Grüne Wirtschaft, sie erreichte 12,87 Prozent (2010: 9,4 Prozent). Bei den Berufsfotografen kamen sie sogar an die erste Stelle. Auch die Liste " FPÖ pro Mittelstand" konnte sich über Zugewinne freuen (5,32 Prozent; 2010: 2,7 Prozent).

In anderen Bundesländern setzte es dagegen Dämpfer für den Wirtschaftsbund: In Oberösterreich, dem Heimatbundesland von WKO-Boss Christoph Leitl, verlor der WB fast zehn Prozentpunkte, während Freiheitliche und Grüne zulegen konnten. Die Grünen landeten mit 9,5 Prozent auf Rang Drei. In Salzburg zogen sie am SWV vorbei und wurden stimmenmäßig zur zweitstärksten Fraktion in der Kammer. Der WB verlor auch hier fast zehn Prozentpunkte. In der Steiermark verlor der WB mehr als sieben Prozentpunkte und rutschte auf unter 70 Prozent ab. Die Freiheitlichen legten hier stark zu und landeten vor den Sozialdemokraten.

Mit Ausnahme von Wien konnten die Schwarzen nur noch in Kärnten (von 61 auf 64 Prozent) und Burgenland (von 70 auf 71 Prozent) leicht zulegen. In Niederösterreich blieben die Verluste mit noch immer fast 73 Prozent der Stimmen durchaus verkraftbar. Dort konnten auch die übrigen Fraktionen nicht wirklich Akzente setzen. Ähnlich in Tirol, wo der Wirtschaftsbund mit 77 Prozent die Allmacht behält, die Sozialdemokraten (2,6 Prozent) wurden hingegen regelrecht pulverisiert. Keine wesentliche Machtverschiebung gab es auch in Vorarlberg. Hier erreichte das Wahlbündnis "Vorarlberger Wirtschaft" aus Wirtschaftsbund und RfW knapp 82 Prozent der Stimmen.

Einen Achtungserfolg gab es für die in sieben Bundesländern antretenden Unos. Die Pinken konnten vor allem bei den Unternehmensberatern punkten. In der Sparte UBIT in Wien wurden sie zweitstärkste Kraft.