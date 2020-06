"Wirtschafts-Krieg" fordert Opfer auf allen Seiten

Eine Eskalation hätte Opfer auf allen Seiten. Die Ausfuhren in das für viele EU-Länder so wichtige Exportland Russland brechen schon jetzt ein, der schwache Rubel verschärft die Wirtschaftskrise. Die Zentralbank warnt vor einem Kollaps des Bankensystems, wovon auch die heimischen Institute Raiffeisen und Bank Austria betroffen wären. Russland ist mit Abstand Europas wichtigster Gaslieferant und könnte als Reaktion mitten im Winter den Gashahn zudrehen, wird befürchtet. Der Vertrag für Gaslieferungen an die Ukraine läuft im April aus. Eine Eskalation reißt auch die Ukraine weiter in den Abgrund. Das Land ist ohne finanzielle Hilfe von außen nicht überlebensfähig – schon jetzt klafft eine Finanzlücke von 15 Mrd. Euro im Budget. Auch dafür wird zum Teil die EU aufkommen müssen.