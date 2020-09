Aufregungen um Borealis-Deal der OMV

Der Borealis-Deal macht grundsätzlich viel Sinn für die OMV und den Standort. Das Ölgeschäft wird in Zeiten des Klimaschutzes immer unbedeutender. Seele will die OMV, die wertvollste Beteiligung der Republik (31,5 Prozent), daher in einen Petrochemie-Konzern transformieren. In der Branche wird allerdings schon länger gemutmaßt, die OMV könnte ihren Partnern in Abu Dhabi zuviel gezahlt haben. Mubadala, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ist schon lange an Borealis beteiligt und reduziert den Anteil auf 25 Prozent. An der OMV hält Mubadala 24,9 Prozent.

In der Anzeige mit Datum 26. August wird der OMV bzw. Seele der Verdacht auf Untreue und Vorteilsannahme sowie die Verletzung der Sorgfaltspflicht des Vorstands nach Aktiengesetz vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.