Wirbel um Sparbudget beim AMS Wien

Mit der Eingliederungsbeihilfe ("Come Back") soll die Rückkehr an den Arbeitsplatz gefördert werden. Arbeitgeber erhalten bis zu drei Jahre lang maximal zwei Drittel vom laufenden Bruttoentgelt (plus 50 Prozent Pauschale für Nebenkosten) vom AMS ausbezahlt. Gefördert wurden bisher Langzeitarbeitslose, Arbeitslose ab einem Alter von 45 Jahren oder Arbeitslose unter 25 Jahre, die mehr als sechs Monate als arbeitslos vorgemerkt sind.

Die Förderung ist an ein Beratungsgespräch zwischen AMS und Arbeitgeber gebunden, die konkrete Förderhöhe sowie Förderdauer wird im Einzelfall zwischen AMS und Arbeitgeber vereinbart.