„Wir brauchen eine gezielte Migrationsstrategie“

Die börsenotierte UNIQA, Österreichs größter Krankenversicherer, will sich noch stärker im Bereich Gesundheit und Pflege engagieren. Bis 2030 brauche es in Österreich wegen der alternden Bevölkerung rund 75.000 zusätzliche Pflegekräfte, rechnete CEO Andreas Brandstetter vor.

Er kritisierte, dass Pflegeberufe in Österreich immer noch nicht als Mangelberufe gelten, was die Suche nach Pflegekräften außerhalb der EU erschwere. Brandstetter hält es für sinnvoll, Pflegekräfte bereits in ihren Heimatländern fachlich und sprachlich auszubilden, und sie dann mit ihren Familien nach Österreich zu holen. In anderen EU-Staaten gebe es bereits solche Programme, Deutschland beispielsweise kooperiere mit Indien.

Zur heimischen Migrationspolitik fand Brandstetter am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten klare Worte. Ihn störe die Kurzfristigkeit der Debatte und dass den Menschen das Gefühl vermittelt werde, „wir müssen uns schützen“. Österreich brauche eine klare Vorwärtsstrategie und eine gezielte Migration in bestimmten Schlüsselpositionen. Er habe das Gefühl, sagte Brandstetter, „manche würden am liebesten einen Stacheldrahtzaun rund um Österreich bauen“.