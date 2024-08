"Sicher über den Winter": Heimische Gasspeicher gut gefüllt

"Die Speicher sind europaweit gut gefüllt, sodass wir sicher über den Winter kommen sollten", sagt die Leiterin der Gasabteilung in der Regulierungsbehörde E-Control, Carola Millgramm , der Zeitung Standard.

Ans Heizen, das oft in Österreich auch mit Gas erfolgt, denken bei der sommerlichen Hitze derzeit wenige. Doch gibt es positive Vorzeichen für die Versorgung in der unweigerlich nahenden kalten Jahreszeit.

Die europäischen Gasspeicher sind insgesamt derzeit zu knapp 90 Prozent gefüllt, zeigt die Internetseite der Gas Infrastructure Europe (GIE) mit Sitz in Brüssel weiters (Hier geht´s zur Website). Neben jenen in Österreich (90,32 Prozent) sind unter anderen auch die Speicher in Italien, der Slowakei oder Deutschland besonders voll.

Preis hängt von der Nachfrage ab

Die weitere Preisentwicklung beim Gas hänge unter anderem davon ab, wie stark die Nachfrage nach dem Brennstoff in anderen Regionen der Welt ausfällt, wird Millgram im Bericht weiter zitiert. Dies gelte insbesondere für die Nachfrage in Asien und wie viele Schiffe dort mit verflüssigtem Erdgas be- und entladen werden können. Freilich ist der Gesamtverbrauch auch abhängig von den Temperaturen im Winter der nördlichen Hemisphäre.