Wilder Preiskampf der Gebäudereiniger

Er versucht in seinem Unternehmen, die Mitarbeiter möglichst lange zu halten. Manche arbeiteten schon 20 Jahre bei.S. Und 13 der 120 dauerhaft Beschäftigten seien über 50 Jahre alt.glaubt, dass die Stabilität der Belegschaft in Zukunft noch viel wichtiger werde. "Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung steigt. Die Menschen wollen das Personal, das in ihr Haus zum Reinigen kommt, kennen", betont er. Das Halten des Personals sei für eine mittelgroße Firma wie.S. leichter als für die Großen, glaubt der Unternehmer. Bei den Branchengrößen sei die Fluktuation hoch. Zunehmend Bedeutung gewinnt in der Gebäudereinigungs-Branche auch die Nachhaltigkeit. "Wir haben einiges mit Chemikalien zu tun. Der sparsame und richtige Ressourceneinsatz ist daher ein zentraler Punkt", erklärt

Höbinger glaubt, dass in nächster Zeit einiges in Bewegung kommt am heimischen Gebäudereinigungs-Markt. Fusionen und Übernahmen seien zu erwarten, zumal kleinere Firmen den Preisdruck nicht auf Dauer durchstehen könnten. Doch die Zahl der Unternehmen werde sich insgesamt nicht rasant verkleinern. Denn immer wieder entstünden neue kleine Reinigungsfirmen, bei der die Gründerfamilie selbst arbeite. Diese ersetzten etwa die früheren Hausmeister, das Gewerbe sei frei.