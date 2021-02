Wifo prognostiziert weiterhin träge Wirtschaftsentwicklung

Die Wirtschaftsentwicklung in Österreich ist weiterhin schwach, stellt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) fest. Im vierten Quartal 2020 ging die Wirtschaftsleistung zum Vorquartal um 4,3 Prozent zurück. Im Gesamtjahr 2020 sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorjahr um 7,4 Prozent. Und auch im Jänner gab es keine Anzeichen für einen Aufschwung, sondern ein pessimistisches Bild.

Der Wifo-Konjunkturklimaindex sank im Jänner zum Dezember noch einmal, das heißt die Unternehmen, besonders die Dienstleister, waren zum Jahresanfang noch pessimistischer als zum Jahresende.

Wegen der gesundheitspolitischen Maßnahmen gegen die Coronapandemie rechnen die heimischen Firmen auch für die nächsten Monate mit einer schwachen Wirtschaftsentwicklung. Auch das Konsumentenvertrauen stagnierte weitgehend.

Der wöchentlich erhobene Wifo-Wirtschaftsindex (WWWI) zeige auch eine ungünstige Entwicklung für den Jahresanfang: So lag die saisonbereinigte Wirtschaftsaktivität in der dritten Kalenderwoche 2021 um 13,6 Prozent niedriger als in der Vorjahreswoche.

Im Monatsschnitt Jänner lag der Indikator um 12,6 Prozent niedriger als im Jänner 2020. Im Dezember war der Indikator noch bei minus 8,8 Prozent zum Vorjahresmonat gelegen.

Starke Auswirkungen auf Arbeitsmarkt

Am Arbeitsmarkt haben sich die gesundheitspolitischen Maßnahmen auch erheblich ausgewirkt: Im Jänner gab es um 113.000 Arbeitslose mehr (+31,8 Prozent) und um 120.000 unselbstständig Beschäftigte weniger als im Vorjahr (-3,2 Prozent). Ende Jänner waren 470.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kurzarbeit angemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Jänner nach Schätzungen bei 9,6 Prozent.

Das Wifo ortet auch Zeichen für eine Erholung der Wirtschaft, die allerdings nicht so bald kommen werde: Die Zulassung mehrerer Impfstoffe und die Impfungen geben Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Die bessere Lage der deutschen Industrie lasse auch in Österreich auf eine günstige Industrieentwicklung hoffen, der Auftragseingang sei auch hierzulande zuletzt gestiegen, so der Autor des Wifo-Berichts Christian Glocker.

In den USA lag die Wirtschaftsleistung im Jänner nur mehr geringfügig unter jener des Vorjahres. In der EU sieht die Lage aber nicht so rosig aus: Die EU-Länder wurden im Herbst von einer zweiten Welle der Corona-Infektionen erfasst. In der EU deuten die Vorlaufindikatoren auf eine träge Entwicklung im ersten Quartal hin.