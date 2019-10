Wifo-Chef: Klimaschädliches Verhalten muss teurer werden

Bei Pflege braucht es für Badelt politische Festlegung

"Enorm dringend" bezeichnete der Wifo-Chef eine Strategie in der Pflege. Die öffentlichen Ausgaben in der Pflege würden in den kommenden 30 Jahren um 300 Prozent steigen, prognostizieren Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts. "Das Entscheidende ist: Gibt es eine politische Festlegung, dass die Pflege-Bedürftigkeit ein Bedürfnis ist, für das letztlich die Gemeinschaft einstehen soll", fragte er. Wenn ja, brauche es etwa einen Rechtsanspruch auf Pflege.

Organisieren würde er die Pflege in Österreich über die Sozialversicherung, "weil die das gut kann", so Badelt. Kritik seinerseits kam nicht nur an der fehlenden Strategie für die Pflege, sondern auch an den Arbeitsbedingungen. Die Bezahlung sei niedrig, weil man sich darauf verlasse, dass Leute aus dem Osten kommen und das erledigen, beanstandete Badelt. Daher brauche es in der Pflege bald ein ordentliches "Gesamtkonzept, das bei der Finanzierung beginnt und bei den Arbeitsbedingungen endet".