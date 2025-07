Wiesbauer verleibt sich namhaften Konkurrenten ein

Nach der erst im vergangenen Herbst erfolgten Integration der Firma Kabinger hat die Wiesbauer Gruppe vor kurzem einen weiteren traditionsreichen Familienbetrieb erworben: Per Anfang Juli wurde die Michael Trünkel GmbH mit Sitz in Wien übernommen. Der Traditionsbetrieb mit 16 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro ist somit ab sofort Teil der Wiesbauer Holding und ein Tochterunternehmen von Wiesbauer Gourmet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Mit der Übernahme will Wiesbauer seine Marktposition stärken. „Wir gewinnen mit Trünkel ein bekanntes Unternehmen, das unser Portfolio mit seinen vielseitigen Spezialitäten hervorragend ergänzt. Zudem stärken wir unsere Servicequalität, indem wir unsere Partner aus Gastronomie und Handel zentral von Wien aus noch schneller und flexibler beliefern können“, erklärt Thomas Schmiedbauer, Vorstandschef der Wiesbauer Holding.

Die Firma Trünkel betreibt im 23. Bezirk einen Standort mit ca. 1.000m² Fläche und konzentriert sich auf die Belieferung von Restaurants und Gastronomiebetrieben in Wien und Umgebung mit hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren sowie weiteren Spezialitäten. Darüber hinaus beliefert der Betrieb den Lebensmitteleinzelhandel sowie Tankstellen in ganz Österreich unter der bekannten Marke „Trünkel“.

Der Grundstein für den Betrieb wurde 1905 gelegt. Im November 2016 war bekannt geworden, dass die Leopold Trünkel Ges.mbH nach 112 Jahren mit Ende April 2017 geschlossen werden sollte, weil eine Investition in Millionenhöhe in die 25 Jahre alten Betriebsanlagen als zu großes Wagnis erschien. "Nachdem das Commitment unserer Kunden vorhanden war, dass sie mit uns weiter arbeiten wollen, habe ich mich entschlossen ein neues Unternehmen zu gründen", sagte Michael Trünkel im Mai 2017. Alle Filialen wurden geschlossen, die Zahl der Mitarbeiter schrumpfte von knapp 100 auf 25. Durch Auftragsproduktion wie etwa für Berger Schinken sollten nicht nur die Kosten gesenkt werden, sondern auch Investitionen in neue Anlagen gestemmt werden. Geplant war damals ein jährlicher Umsatz von 7,5 Millionen Euro.