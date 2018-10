Wiesbauer: Warum die Prater-Stelze von den Seychellen kommt

Hatten Sie nie Zweifel, ob das für Sie das Richtige ist?

Thomas: Ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Durch das fachliche Wissen ist man anderen um Meilen voraus. Und ich hatte im Unterschied zu Freunden, die studiert haben, immer Geld. Das war schon cool.

Was war Ihre erste große Verantwortung bei Wiesbauer?

Thomas: Ich war fast drei Jahre in Ungarn, wo ich den Zubau koordiniert habe. Dort wollte ich die Vier-Tage-Woche einführen. Nur hatte ich nicht mit meinem Vater gerechnet, der gesagt hat: „Gut, dann bist du aber am Freitag in Wien.“

Karl: Da hat er geglaubt, dass er da ’privatisieren’ kann. Danach hat Thomas in Wien zwei Jahre lang alle Abteilungen durchlaufen – später war er fünf Jahre in Deutschland, um den Export zu unterstützen.

Beinharter Preiskampf

Wie sind die Aufgaben bei Ihnen heute verteilt?

Karl: Ich musste alles selbst im Überblick haben, aber jetzt kann ein Einzelner das bei der heutigen Größe kaum schaffen. Mir hat die Idee einer Holding gefallen – aber für so ein kleines Unternehmen? Kurzum: Wir haben das 2010 gemacht. Ich habe die Konstruktion einer Holding für Mittelbetriebe entwickelt – eine Managerebene wurde gestrichen bzw. mit den anderen verbunden. Das heißt, die Geschäftsführer der Betriebe sind auch die Vorstände, die an den Aufsichtsrat berichten, wo große Investitionsentscheidungen getroffen werden.

Thomas: Ich bin zwar Vorstandsvorsitzender, aber das Geniale ist, dass wir im Vorstand ständig kommunizieren und keiner sein eigenes Süppchen kocht.

Karl: Anfangs war ich als Eigentümer skeptisch, Betriebsräte in den Aufsichtsrat zu nehmen, aber das funktioniert tadellos. Wir haben auch gar nichts zu verbergen. Fünf Prozent Umsatzrendite gibt es eh nicht – wir kämpfen in der Branche mit einem Prozent, einem halben Prozent oder sogar null. Das ist brutal.

Thomas: Ich sehe es sogar als Vorteil, wenn der Betriebsrat genau weiß, wie’s ausschaut.

Das heißt, um den Gewinn muss man hart ringen?

Karl: Das ist eine Gratwanderung. Der Handel lässt uns genau die Luft zum Leben. Er könnte uns auch umbringen, wenn er uns die Preise nicht zahlt. Es gibt ja nur die vier oder fünf Großen, die zudem international vernetzt sind.

Thomas: Die Händler haben eigene Wurstproduktionen, die ständig ausgebaut werden. Wir haben jetzt eine Breite, die uns stark macht und müssen nicht Umsatz um jeden Preis machen. Produkte um 99 Cent in Aktion zu verklopfen, das macht keinen Sinn. Von unserer „Bergsteiger“-Wurst kauft man keine drei Packerl, dafür erhält man Genuss. Letztes Jahr hat unsere Branche eine Preiserhöhung gekriegt, aber nicht einmal die Hälfte dessen, was wir gefordert hatten. Davor hatten sich aber sechs Jahre die Preise nicht bewegt.

Karl: Die Löhne steigen trotzdem jedes Jahr. Beinhart. Wir sind abhängig vom Rohstoffpreis, geht der runter, haben wir ein bisserl Luft. Geht er rauf, ist die Frage: Schaffst du die Durststrecke oder nicht.