Wienwert: Offenbar 800.000 Euro Gewinn bei Grundstücksdeal in Kagran

In der Causa um das Verfahren gegen den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) sind am Montag neue Details bekanntgeworden. Laut der APA vorliegenden Akten hat die Immofirma Wienwert über eine Projektgesellschaft Grundstücke gekauft, die deutlich teurer an die Wiener Linien weiterveräußert wurden. Die Differenz soll rund 800.000 Euro betragen haben.

Nevrivy - der die Vorwürfe bestreitet - steht im Verdacht, interne Infos an Wienwert weitergegeben zu haben, um den Deal zu ermöglichen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt gegen den roten Bezirkschef ein Ermittlungsverfahren. Es geht um den Verdacht der Verletzung des Amtsgeheimnisses, der Bestechlichkeit, des Beitrags zur Untreue und der Vorteilsannahme zur Beeinflussung. Im Mittelpunkt des Ermittlungsverfahrens stehen ein Grundstücksgeschäft aus dem Jahr 2017.

Damals hatten laut Unterlagen die Wiener Linien geplant und später beschlossen, Nachbargrundstücke einer Remise in der Attemsgasse in Kagran zuzukaufen. Nevrivy seien die Intention und später der Aufsichtsratsbeschluss der Verkehrsbetriebe bekannt gewesen. Er soll diese internen Informationen in einem Mail mit der Anlage "intern-pdf" an den Chef der 2018 pleitegegangenen Immobiliengesellschaft Wienwert bzw. WW Holding, Stefan Gruze, weitergegeben haben.