Wienerin wird Chefin der Stadtwerke Hannover

Der 42-jährigen Geschäftsführerin der Wien Energie, Susanna Zapreva, ist ein großer Karriereschritt gelungen: Sie wird ab März 2016 die Stadtwerke Hannover leiten, die damit erstmals eine Frau an der Spitze haben werden.

Zapreva, die verheiratet ist und einen Sohn hat, hat schon in Wien eine beeindruckende Berufslaufbahn hinter sich. Nach dem Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien studierte sie noch Betriebswirtschaft in Wien und der University of South Australia in Adelaide. 2001 startete sie bei Wienstrom, leitete dort verschiedene Abteilungen und stieg 2009 in die Geschäftsführung von Wienstrom auf. 2010 wurde sie Geschäftsführerin der Wien Energie. Ganz an die Spitze schaffte sie es in Wien nicht. In die Wiener Stadtwerke Holding-Chefetage zog Robert Grüneis 2014 ein, Zapreva zog den Kürzeren.