Umsatz und Dividende steigen, Verlust auch

Von einem Bauboom kann weit und breit keine Rede sein. In Italien wurde 2014 um zehn Prozent weniger gebaut, auch in Deutschland, Frankreich oder Österreich wurden weniger Häuser hochgezogen. Dennoch hat Wienerberger, mit weltweit 208 Werken größter Ziegelhersteller der Welt, den Umsatz um sechs Prozent auf 2,8345 Milliarden Euro gesteigert – und damit auf einen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte.

Unterm Strich meldete der Konzern aber 170 Millionen Euro Verlust – nach 7,8 Millionen Euro minus im Vorjahr. Hohe Abschreibungen haben das Ergebnis weiter ins Minus gedreht. Wienerberger-Chef Heimo Scheuch: „Wir haben die Bewertung des Portfolios an die Marktsituation angepasst.“ Allein in den USA, wo der Markt wächst, aber auch die Preisaggressivität steigt, hat der Konzern 100 Millionen Euro wertberichtigt. Finanzchef Willy Van Riet betont, dass das negative Ergebnis nach Steuern „zur Gänze auf die Wertminderungen und Firmenwertabschreibungen zurückzuführen“ ist. Da Wertberichtigungen ins vierte Quartal fallen, war dieses tiefrot.