Wiener MedTech-Start-up beschleunigt die Allergiediagnose

Weitere Pläne

Aktuell sind 16 Mitarbeiter beschäftigt, die bald in einen neuen Firmenstandort in Wien-Liesing übersiedeln. Mittelfristig will das Unternehmen auch Allergietests für Haustiere sowie Diagnoseverfahren für Infektions- und Autoimmunkrankheiten entwickeln. Harwanegg hofft auch auf ein Umdenken in der Gesundheitspolitik. „Es müsste so wie beim Mutter-Kind-Pass mehr für die Früherkennung von Allergien getan werden.“