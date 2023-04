Wiener Cargo-Partner könnte an Nippon Express gehen

Nippon Express Holdings befindet sich laut Bloomberg in Gesprächen über den Kauf des österreichischen Logistikdienstleisters Cargo Partner. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Parteien verhandeln derzeit über die Bedingungen einer möglichen Übernahme und könnten bereits in den kommenden Wochen zu einer Einigung kommen, so die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten.

Das Wiener Unternehmen Cargo-Partner könnte mehr als 1 Mrd. Dollar (912 Mio. Euro) einbringen, so die Personen. Wie Bloomberg News schon im vergangenen Jahr berichtete, arbeitet Cargo- Partner mit Beratern an einem möglichen Verkauf. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen, und die Gespräche könnten scheitern oder ein anderer Käufer könnte auftauchen, sagten die Personen. Ein Vertreter von Cargo-Partner lehnte eine Stellungnahme ab, und Anrufe beim Büro von Nippon Express wurden außerhalb der üblichen Geschäftszeiten in Japan nicht beantwortet.