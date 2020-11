Wiener Börse startet deutlich fester: ATX gewinnt 1,61 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag mit satten Kursgewinnen eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX zog in der ersten Viertelstunde des Handelstages um 1,61 Prozent auf 2.187,90 Punkte an. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es deutlich aufwärts.

Am Wochenende hatten die US-TV-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Amtsinhaber Trump hat zwar seine Niederlage noch nicht eingestanden, die Marktteilnehmer dürfte dies jedoch nicht mehr beeindrucken. Mit dem Sieg von Biden weiche die Unsicherheit, kommentierte ein Marktstratege.

Gestützt wurde der ATX im Eröffnungshandel von den schwergewichteten Bankaktien BAWAG (plus 2,31 Prozent), Raiffeisen (plus 2,18 Prozent) und Erste Group (plus 1,97 Prozent). Auch die Ölwerte Schoeller-Bleckmann (plus 1,90 Prozent) und OMV (plus 1,71 Prozent) tendierten im Spitzenfeld. Ans untere Ende des Leitindex rutschten dagegen die Andritz-Aktien, die mit einem Minus von 1,98 Prozent an ihre deutlichen Abschläge vom Freitag anknüpften.