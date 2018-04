Wiener Börse: Internationale Investoren 2017 größte Anleger

Raiffeisen auf Platz neun

Der norwegische Staatsfonds der Norges Bank führte das Ranking der größten institutionellen Anleger in prime market-Aktien erneut an. Auf Platz zwei folgte der US-amerikanische Vermögensverwalter Vanguard Group und auf Platz drei der US-Vermögensverwalter BlackRock Fund Advisors. Insgesamt stammen, wie auch 2016, fünf der Top-10 Großanleger aus den USA. Am sechsten Platz liegt die Erste Asset Management GmbH, gefolgt von der Erste Sparinvest Kapitalanlage GmbH. Am neunten Platz findet sich die Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Österreichische Privatanleger halten 17,1 Prozent aller im Streubesitz befindlichen Aktien, das entspricht einem Wert von 9,6 Mrd. Euro. "Diese Aktienbestände befinden sich in der Hand einiger weniger Österreicher. Heimische Anleger könnten noch zahlreicher von der hervorragenden Entwicklung österreichischer Unternehmen profitieren. Finanz-Bildung ist der Schlüssel, um am Vermögensaufbau mit Aktien zu arbeiten", so Börsenvorstand Christoph Boschan in einer Aussendung der Wiener Börse am Montag.

Größte Gruppe

Die restlichen 13 Prozent am Streubesitz der Aktien im prime market halten österreichische sogenannte "nicht-finanzielle Unternehmen", also Unternehmen die in ihrer Haupttätigkeit Waren produzieren und nicht finanzielle Dienstleistungen erbringen. Damit sind insgesamt die internationalen Großinvestoren mit rund 56 Prozent die größte Gruppe der Anleger.

Der weltweite Trend zu passiven Investments über ETFs (Exchange Traded Funds, an der Börse gehandelte Indexfonds) zeigt sich auch in dieser Studie. Der Anteil institutioneller Anleger, die über einen Index veranlagen, ist im Vergleich zu 2016 weiter gestiegen und hält 2017 bei 16,5 Prozent. Auf wachstumsorientierte Investoren entfielen Ende 2017 35,5 Prozent der Anlagen im ATX Prime, auf wertorientierte Ansätze 30,8 Prozent der Investments.