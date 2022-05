Wiener-Börse-Chef: Bekenntnis zur Rechtssicherheit notwendig

Der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, betonte die Notwendigkeit von Rechtssicherheit, nachdem Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine Gewinnabschöpfung bei teilstaatlichen Stromfirmen ins Spiel gebracht hat und verweist auf Möglichkeiten bei Dividendenpolitik und -verwendung. Nötig sei ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Rechtssicherheit am Investitions- und Wirtschaftsstandort Österreich - nicht zuletzt um weiteren Schaden an Staatsvermögen abzuwenden.

Kurse von Verbund und EVN stark gesunken

Eine Erklärung zum Thema Gewinnabschöpfung ist für ihn, dass es sich um eine sprachliche Unschärfe handelt. Bei Aktiengesellschaften könne der Gewinn als Dividende ausbezahlt werden. Darüber entscheidet beispielsweise im Falle des Verbunds die Eigentümerin, also die öffentliche Hand selbst, in deren Besitz der Verbund zu rund 80 Prozent steht. Über die Verwendung der Dividende könne sie im eigenen Ermessen entscheiden und sie etwa an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Bei den Investoren seien Bedenken entstanden, dass darüber hinaus in Eigentumsrechte eingegriffen werden könnte. Ein erheblicher und anhaltender Vermögensverlust sei die Folge.