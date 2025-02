Wiener Börse mit bestem Wert seit Finanzkrise 2008

Seit Anfang Jänner sind es bereits 11,2 Prozent . Am Donnerstag lag der Kurs erstmals wieder über der 4.000 Punkte-Marke. Letztmals war dies der Fall kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und gestern, Freitag, notierte der Index erstmals so hoch wie im Juni 2008 – also vor Ausbruch der Finanzkrise.

„Anleger in österreichischen Aktien können sich über regelmäßige Dividenden freuen. Inklusive Dividenden gerechnet steht der ATX aktuell am Allzeithoch “, freut sich Börse-Chef Christoph Boschan gegenüber dem KURIER. Die größten Gewinne seit Jahresanfang verzeichnen RBI (26 Prozent), voestalpine (24 Prozent) und Do&Co (20 Prozent). Nur ein Wert ist im Minus (Lenzing; - 16 Prozent).

Bankenabgabe egal

Dass es in Österreich noch immer keine Bundesregierung gebe, sei für die Wiener Börse egal. Und auch eine Bankenabgabe würde kurstechnisch keine große Auswirkung haben. „Das wäre nach einem Tag kein Thema mehr“, so Sibrawa. Die US-Strafzölle würden in Europa ebenfalls eine geringere Rolle spielen als in den USA selbst, ebenso wie die Unberechenbarkeit von Trumps Politik.

Als weiteren Grund nennt Sibrawa die „extrem günstigen Bewertungen“ in Europa im Vergleich zu den USA. Unterm Strich schließt er ein Plus beim ATX heuer von 20 Prozent nicht aus.