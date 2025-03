Nächste Chance für die Wiener Börse

So weit, so gut. Doch wie bewerten Branchenvertreter bzw. Stakeholder die Vorhaben der Regierung?

Für Lukas Feiner, einer von zwei Geschäftsführern der Metis Invest GmbH, die Vermögensverwaltungstochter der Merkur Versicherung, bleibt abzuwarten, „ob Klientelpolitik und Sozialpartnerschaft, wie wir sie aus früheren Großen Koalitionen kennen, dieses Mal die Wirtschaft und die Kapitalmärkte in Österreich beflügeln können“. Mit Blick auf die neue Regierung herrsche an den Märkten überwiegend Gelassenheit. Kurioserweise legte der Wiener Leitindex ATX trotz Absenz einer handlungsfähigen Regierung seit den Wahlen im September um mehr als 18 Prozent zu. „Die Abwesenheit von politischen Störgeräuschen scheint die rezessionsgeplagte Wirtschaft nur wenig zu stören.“

Wertpapierbesitz in Österreich steigt weiter

30 Prozent der Österreicher investieren in Aktien & Co. / Private Pensionssicherung als Motiv gewinnt an BedeutungDie Zahl der heimischen Wertpapierbesitzer steigt sukzessive. Waren es vor zwei Jahren noch 25 Prozent, so stieg diese Zahl auf aktuell 30 Prozent. Das zeigt die jährlich von Peter Hajek durchgeführte repräsentative Umfrage „Aktienbarometer“ unter 2.000 Österreichern ab 16 Jahren im Auftrag der Industriellenvereinigung, des Aktienforums und der Wiener Börse.

21 Prozent der Österreicher besitzen demnach Investmentfonds bzw. ETFs, 16 Prozent Aktien und 8 Prozent Anleihen (Mehrfachnennungen möglich). Von den bestehenden Wertpapierbesitzern haben im Vorjahr 15 Prozent keine Investments getätigt, hingegen 30 Prozent mehr als 5.000 Euro (siehe Grafik). Rund ein Drittel setzt nur auf heimische Titel, 28 Prozent nur auf ausländische Unternehmen und weitere 31 Prozent auf beides. Rund ein Viertel jener Menschen, die aktuell noch keine Wertpapiere besitzen, haben Interesse am Erwerb.