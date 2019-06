Wien: Mehr Billigflieger – trotzdem könnten Preise steigen

Wer am 28. Juni von Wien aus in den Urlaub fliegt, kann sich auf viele Mitreisende einstellen. Mit 112.000 Passagieren rechnen die Flughafen-Manager zu Ferienbeginn, ein Rekordwert. Die Zahl der Fluggäste steigt das ganze Jahr über, in den ersten vier Monaten 2019 um 25 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018.

Mit ein Grund dafür sind die vielen Billigflieger, die nach der AirBerlin-Pleite mit Kampfpreisen in Wien am Start sind. Mit 30 Prozent Marktanteil ist ihre Präsenz so groß wie nie zuvor. „Wir hatten Nachholbedarf, haben uns damit den europäischen Realitäten angenähert“, formuliert es Flughafen-Vorstand Julian Jäger.

Dass damit die Ticketpreise auf lange Sicht am Boden bleiben, bezweifelt er. „Wir werden bald wieder diskutieren, dass Fliegen zu teuer ist“, sagt Jäger im Klub der Wirtschaftspublizisten. Derzeit gibt es auf einigen Strecken Überkapazitäten, aber das werde sich bald ändern. „Wir reden hier ja von börsenotierten Konzernen, die Geld verdienen wollen, auch wenn sie derzeit Anschubverluste in Kauf nehmen.“ Marktschreierische Preise von 29 Euro pro Tickets relativiert er: „Zu dem Preis gibt es vielleicht drei Sitze pro Maschine. Mir ist es noch nie gelungen, um 30 Euro wohin zu fliegen, schon gar nicht mit Koffer.“