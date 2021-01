„Wiederaufbau-Trio“ feilt an Vision 2040

Blümel pflichtete bei, dass für dieses Projekt Wirtschaft, Arbeit und Finanzen enger verzahnt werden müssen. Um etwa komplexere Themen in Bereichen wie Beihilfe- oder Wettbewerbsrecht zu stemmen, wie ein Sprecher erläuterte. Angedacht seien begleitende Gipfelgespräche oder Konferenzen mit Banken, Exportwirtschaft, Sozialpartnern etc. Für einen genaueren Fahrplan sei es aber noch zu früh.

Neu ist ein eigenes Konjunkturbarometer des WIFO. Es soll den Ministern Daten liefern, die zeigen, in welchen Branchen es eventuell schon besser läuft und wo weitere staatliche Hilfe nötig ist. Bisher wurden 31 Milliarden ausbezahlt oder zugesagt.

Derzeit klingt da noch viel Zukunftsmusik durch. Das wurde anhand der Ausführungen von Arbeitsminister Kocher deutlich. Aktuell sind 458.993 Personen in Kurzarbeit (plus 18.600 zur Vorwoche). Außerdem sind 534.256 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Schulung (plus 744 Personen zur Vorwoche).

Und weil die Corona-Krise alles andere als vorbei ist, steigt auch das Kurzarbeitsbudget von fünf auf sieben Milliarden. Kocher sagte: „Die Kurzarbeit ist ein sehr teures Instrument. Aber es hilft. Bisher konnten dadurch eine Million Menschen im Job gehalten werden.“