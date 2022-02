Wieder schwere Rassismus-Vorwürfe gegen Tesla

Der US-E-Autobauer Tesla ist in den USA wegen des Vorwurfs der Diskriminierung seiner schwarzen Mitarbeiter verklagt worden. Die Klage wurde vom Arbeitsministerium (DFEH) des Bundesstaates Kalifornien eingereicht ,weil schwarze Arbeitnehmer im kalifornischen Tesla-Werk in Fremont rassistischen Verunglimpfungen und Zeichnungen ausgesetzt gewesen sein sollen und man ihnen offenbar die körperlich anstrengendsten Arbeiten zuwies.

Unerträgliche Arbeitsbedingungen

Laut dem DFEH seien die Arbeitsbedingungen in der Fabrik so unerträglich, dass viele schwarze Angestellte gezwungen gewesen seien, zu kündigen. Es habe Hunderte Beschwerden aus dem Werk in Fremont gegeben. Die Behörde habe Beweise, wonach es bei Tesla nach Rassen getrennte Arbeitsplätze gebe. Ein schwarzer Mitarbeiter habe angegeben, 50 bis 100 Mal täglich rassistische Beleidigungen zu hören.