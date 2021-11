Wieder Aufregung um AMS-Schulungen trotz Lockdowns

Sind Arbeitslose weniger infektiös als Schülerinnen und Schüler? Das fragen sich erneut viele Teilnehmerinnen und -teilnehmer von AMS-Schulungen, die nicht einfach zu Hause bleben dürfen. Denn trotz notwendiger Kontakteinschränkung und steigender Infektionszahlen finden die AMS-Kurse weiterhin überwiegend im Präsenzunterricht statt, bestätigt das AMS eine Anfrage des KURIER. Arbeitslose dürfen daher auch nicht selbst entscheiden, ob sie in den Kurs kommen wollen oder nicht.

3-G-Regel und Maskenpflicht

Wie schon in den früheren Covid-Maßnahmenverordnungen sind berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auch diesmal vom Lockdown ausgenommen. Es gilt aber die 3-G-Regel für den Arbeitsplatz sowie FFP2-Maskenpflichtt in allen Kursräumen. Überall dort, wo es möglich und sinnvoll sei, soll auf Fernunterricht umgestellt werden, sagt Helmut Rainer von der Abteilung Förderungen im AMS. „Wir haben aber viele praktische Ausbildungen, etwa in Werkstätten, wo das nicht möglich ist“.

IT-mäßig schlecht ausgestattet

AMS-Trainer berichten, dass viele Arbeitslose IT-mäßig nicht entsprechend ausgerüstet seien, oft in prekären Wohnverhältnissen leben und daher nicht einfach ins Homeoffice geschickt werden könnten. Es gebe zwar Leih-Laptops, doch diese stünden bei weitem nicht überall zur Verfügung. In den Schulungen komme es aber allein schon wegen vieler K1-Kontaktpersonen in Quarantäne immer wieder zu Absenzen, was den Unterricht schwierig mache.

Der Verein „Aktive Arbeitslose“ fordert angesichts der akuten Infektionslage, den Arbeitslosen die Teilnahme an den AMS-Kursen bis auf weiteres freizustellen.

AMS bleibt offen

Die AMS-Dienststellen bleiben im Lockdown geöffnet. Vereinbarte Beratungstermine bleiben aufrecht, es gilt aber auch hier die 3-G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Selbstbedienungsterminals und PCs in den Geschäftsstellen sind während des Lockdowns aber nicht benutzbar. „Wo immer es möglich ist, bitten wir, für den Kontakt zum AMS das eAMS-Konto zu verwenden. Wir werden uns bemühen, eine große Zahl der Kontakte telefonisch abzuhalten“, heißt es beim AMS Wien.

Wifi Wien stellt stationären Kursbetrieb ein

Beim Wifi entschloss man sich kurzfristig, den Kursbetrieb vorort vorübergehend einzustellen. "Zwischen 22.11.2021 und 24.11.2021 finden keine Kurse in Präsenz statt, teilweise davon ausgenommen sind Prüfungen", heißt es auf der Homepage. "Soweit möglich, werden die Kurse auf Distance Learning umgestellt. Wenn nicht möglich, werden sie verschoben".