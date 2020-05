Wie Wohnen leistbarer wird

Die Warnung der Bundesbank vor einer Immobilien-Blase in ihrem „Stabilitätsbericht“ hat ein großes Echo ausgelöst. Der größte Vermögensverwalter des Landes, die Allianz-Versicherung in München, schloss sich der Einschätzung an, die Bundesregierung und die Sparkassen sehen sie als verfrüht.

Die deutschen Währungshüter sorgen sich wegen der rascher als früher steigenden Preise vor allem für Wohnraum in den großen Städten. Eine Preisblase konstatieren sie zwar noch nicht, aber den Weg dahin: „Bei niedrigen Zinsen und hoher Liquidität wie derzeit kann es rasch zu Übertreibungen kommen“, so Andreas Dombret, Vorstand der Bundesbank, die die rasche Geldvermehrung der Europäischen Zentralbank heftig kritisiert.

In den sieben größten deutschen Städten stiegen 2011 die Neubau-Preise um 9,1 Prozent, 2010 waren es nur 3,4 Prozent. An der Spitze liegt München mit 3700 Euro/Quadratmeter und damit um ein Drittel mehr als 2009. Erstklassige Lagen dort legten zuletzt um bis zu 30 Prozent zu - in 12 Monaten. Starke Zuwächse hat auch Hamburg, die Lieblingsstadt österreichischer Investoren, und Berlin, da aber von niedrigem Niveau.

Es ist die „Flucht ins Betongold“ angesichts der Staatsschuldenkrise, analysiert die Bundesbank, vor allem von Privatleuten. Und nicht nur von Deutschen, auch von Ausländern, meldet die Immobilien- Wirtschaft: Weil der „Primemarkt“ in London und Paris überkauft ist und sich dort auch die Rahmenbedingungen verschlechtern, weicht viel Fluchtgeld nach Deutschland aus. An der Spitze der Käufer von Luxusimmobilien etwa in Berlin stehen derzeit Griechen vor Russen und Italienern. In Regionen mit wenig Wirtschaftskraft und unattraktiven Städten hingegen fallen die Wohnungspreise.

Die Bundesbank warnt auch vor der Kredit- Finanzierung von Käufen: „Zu optimistische Erwartungen steigender Preise haben auch zur US-Blase beigetragen.“

R. Frauscher, Berlin